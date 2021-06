Reapareció Flavia Miller, la ex amante de Huberto Roviralta

Flavia Miller, la amante de Huberto Roviralta, el ex esposo de Susana Giménez, reapareció hoy en Intrusos y contó cómo es su nueva vida.

Hoy en Intrusos reapareció Flavia Miller, quien fuera amante de Huberto Roviralta en la conflictiva separación con la diva argentina Susana Giménez.

En una de las bombas del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por América Tv tomaron contacto con Flavia Miller quien contó de qué vive actualmente.

"Les comento de mi vida, sigo casada con Charly, sodero, no tenemos hijos humanos, pero tengo un hijo salchicha perruno. Hace cuatro años que trabajo en una peluquería en Recoleta, soy secretaria, cajera, la mano derecha de dueña. Estoy muy contenta y feliz en ese empleo porque nadie me quería tomar por ser famosa, pensaban que no estaba capacitada. Soy muy feliz y tratando de sobrellevar todo con la pandemia, cuidándome a full, todos los días los veo", contó Flavia en un video que envió al programa Intrusos.

Susana Giménez se casó en 1988 con el polista Huberto Roviralta de quien se divorció en 1998 pagándole una suma de más de 10 millones de dólares.

La diva argentina se peleó con el polista cuando trascendió una cámara oculta donde se lo veía con su amante, Flavia Miller.