Reapareció la Carolina Baldini y dejó a todos con la boca abierta: "Lloré, medité y no me saqué el pijama por días"

Carolina Baldini, conocida como la Chola Simeone, habló con revista Hola Argentina! tras 10 años de silencio después de separarse del DT argentino, Diego Simeone, en medio de un escandalosa y recordada tapa con He-Man en la playa.

"Me sentí muy expuesta en un momento y decidí bajar el perfil por mis hijos. ¡Y gané en libertad y en tranquilidad! Cuando estuve en el “Bailando…” (2008) tuve una alta exposición y la sufrí. Ese programa disparó otras cosas y entré como un hámster en su rueda hasta que dije “stop” y chau. No hice más nada", contó Carolina Baldini en charla con la publicación.

Carolina Baldini habló de diversos temas, entre ellos, la cuarentena, el encierro y la distancia con sus tres hijos: "Durante la cuarentena, que me pegó mal porque me agarró sola en casa y sin poder ver a mis hijos durante ocho meses, lloré, medité, no me saqué el pijama por días, pero como de todo caos siempre sale algo bueno, empecé a cranear un proyecto de moda con una amiga, Julieta. Y ahora estamos por sacar una línea de jeans, BAD (Buenos Aires Denim). Es una gran apuesta. Así que estoy muy dedicada a eso".

Sobre sus hijos, Carolina Baldini dijo que todos vienen el exterior mientras que ella está radicada en un country de Tigre: "Giovanni vive en Verona, Gianluca en Ibiza y Giuliano en Madrid. Tenemos un vínculo divino, de muchísima confianza, me cuentan todo… Estoy muy orgullosa de los hombres que son, de su presente y de las mujeres que eligieron. Me emociona mucho ver cómo las tratan. Además, soy amiga de mis tres nueras, cero celosa".

Por último, contó cómo fue la separación con el Cholo Simeone: "En ese momento sentí que había vivido muchos años dentro de un círculo muy chico y si a eso le sumamos la explosión del “Bailando…”, fue demasiado. Hubo gente que se acercó por conveniencia, otros que me traicionaron. Por eso me encerré y no se supo nada más de mí. Además, al tiempo Diego se fue a vivir afuera [se instaló en Italia como DT de Catania] y yo me quedé con los tres chicos y eso para mí fue un peso grande, de mucha responsabilidad".