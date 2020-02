Reapareció Andrés Nara y apuntó contra Wanda: “Está perdida en su fama y su dinero”

Con el motivo del nacimiento de un nuevo nieto, Viggo Silvestre, el segundo hijo de Zaira Nara, reapareció Andrés y se refirió a la relación con sus hijas.

Sobre el nacimiento del bebé la semana pasada, en una clínica en San Martín de Los Andes, Andrés explicó a radio Mitre: “Me enteré un poco por los medios, le mandé unas felicitaciones a Zaira pero justo cuando le envié mensaje cuando estaba por nacer. Las noticias fueron antes de que nazca el gordo. Me comuniqué pero ella estaba ocupada. Me contestó por WhatsApp y me dijo que estaban muy felices”.

Entonces, también habló de cómo están las cosas hoy con sus hijas: “La relación que tengo con Zaira es totalmente distinta a la que llevo con Wanda. Fue todo más sencillo con ella y tiene otra actitud. Nunca le pedí a Zaira que me ayude con la relación con Wanda. No quiero que intervenga nadie”.

“Igual acá hay una confusión. Algunos piensan que estoy desesperado por mi relación con ella. Después de su entrevista a Gente no hablé y le respondí por los medios. Me gustaría que ella lo aclaré en algún momento. Está perdida en su fama y su dinero”, apuntó fuerte contra la rubia que vive en Europa.

En la entrevista con la revista que menciona Andrés, la mujer de Mauro Icardi afirmó que la relación con su padre fue una “gran decepción” y que ya no hay vuelta atrás. La rubia acusa a su padre de haberse puesto del lado de su ex, Maxi López, en vez del suyo en medio de la separación y eso no se lo perdona.

“Siento que Wanda debería aprender varias cosas de Zaira. Cuando uno comprende que hizo una macana soy el primero en decir que me equivoqué. Zaira comprendió la situación y se puso en mi lugar y Wanda no. Sigue con ese speech que no está entendiendo que uno tiene una vida. Yo la comprendo a ella. Siempre la acompañé y quería romperle la cabeza a los que hablaban mal de ella", dijo y apuntó contra su ex, Nora Colosimo, la madre de las chicas: "La madre se equivocó varias veces y ellas no dijeron nada”.

