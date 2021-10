Se realizó la función de prensa de Kinky Boots en Madrid con varios famosos

Se realizó la función de prensa de Kinky Boots, el reconocido musical galardonado en Broadway con seis Premios Tony en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid (España). El espectáculo está dirigido por Ricky Pashkus, producido por RIMAS (Florencia Masri - Ricky Pashkus - Alejandro Zaga Masri) y LETSGO en colaboración con MP Producciones, presentado gracias a un acuerdo con Music Theatre International (Europe) Limited.

Estuvieron presentes en la Alfombra Roja: Oscar Martínez, Marina Borensztein, Darío Grandinetti, Pastora Vega, Benjamín Vicuña, Fer Dente, Nico Di Pace, Andrea Frigerio, Laura Laprida, Nicolás Scarpino, Lucas Velasco, Nico Furtado, Diego Dominguez, Marcelo Vieirael (Real Madrid), Itziar Castro (Vis a Vis), Clara Alvarado (La Casa de Papel), entre otros.

Kinky Boots está protagonizado por Tiago Barbosa (en el papel de Lola - interpretado en Argentina por Martín Bossi), Daniel Diges (Charlie - en Argentina interpretado por Fer Dente) y Angy Fernández (Lauren - interpretado en Argentina por Sofi Morandi).

Además, forman parte del elenco: Kristina Alonso (Nicola), Alberto Sánchez (interpretando a Mr Price), Daniel Huarte (en el papel de Don), Marc Flynn (Harry), Omar Calicchio (George), María José Capel (Cat), Malia Conde (Trish), Laia Prats (Marge), y Roc Bernadí (Bailey). Jimena González (swing) y Mariano Botindari (swing/ Dance Captain).

El ensamble de la obra está compuesto por Lucía Ambrossini, Clara Lanzani, Javier Ariano y Javier Santos y los ángeles lo interpretarán Álvaro Cuenca, Danel Xabier Nogales, José Gabriel Atienza, José Montero, Sergi Terms, Jordi Díaz y Diego Rodríguez.

El musical está basado en la película británica Kinky Boots (2005) de Miramax escrita por Geoff Deane y Tim Firth y dirigida por Julian Jarrold. Con texto de Harvey Fierstein y música y letras de Cyndi Lauper. Con música en directo, el espectáculo contará con una banda integrada por seis músicos bajo la dirección musical de Julio Awad. Las coreografías estarán dirigidas por Gillian Bruce (Dirty Dancing), la adaptación de guión y letras es obra de Silvia Montesinos, el diseño de vestuario de Verónica de la Canal y Alejandra Robotti, diseño de botas y calzado de Luciano Marra, en el diseño de escenografía Jorge Ferrari, en el diseño de luces Valerio Tiberi, en el diseño de sonido Poti Marti y en el diseño de pelucas y peinados Miguel Ángel González.

La productora RIMAS nació en Argentina a partir del encuentro entre Ricky Pashkus, Florencia Masri y Alejandro Zaga Masri. Su primera producción fue uno de los musicales más famosos en el mundo: A Chorus Line, que se estrenó en la emblemática Calle Corrientes. El reconocido musical de Broadway que se estrena ahora en España, Kinky Boots, fue el segundo gran musical de la productora con gran éxito de público y críticas. También en Argentina produce Te quiero, Sos Perfecto, Cambia y La Fiesta de los Chicos (The Boys in The Band). Publica mensualmente la revista Divague y en el ámbito educativo lleva adelante el instituto IAM, dirigido por Ricky Pashkus y Fer Dente, para formación de futuras generaciones de artistas del teatro musical.