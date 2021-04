Las reacciones de Gianinna y Dalma Maradona luego del testimonio de Matías Morla a Jorge Rial

El ex abogado del Diez rompió el silencio y las hijas del astro respondieron vía redes sociales con algunos mensajes sin mencionarlo.

Matías Morla rompió el silencio en un mano a mano con Jorge Rial para "TV Nostra", América, y habló por primera vez en televisión sobre la muerte de Diego Maradona.

Sobre Verónica Ojeda sostuvo: "Es una gran mujer no entiendo lo que está haciendo. Jamás la criticaría en público. La respeto y es a la única que ayudaría seriamente".

Y acerca de Rocío Oliva, apuntó: "Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica, pero el tipo estaba enamorado. La situación de estar enamorado de una mujer".

"Jana es buena, no entiendo qué le pasó conmigo, es buena, pero no le cambiaba el ánimo a Diego", afirmó el abogado sobre una de las hijas del Diez.

Y fue muy duro con Dalma y Gianinna: "Cuando le daba un millón de dólares a Dalma no estaba borracho. Cuando le daba a las hermanas sí. A Maradona lo abandonaron. Lo único que me queda a mí es haber hecho más esfuerzos para cumplirle su deseo que era tener a todos los hijos juntos. Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Nunca se hubieran sentados con sus hermanos".

Las respuestas de de Dalma y Gianinna no tardaron en llegar desde las redes sociales. La madre de Roma dio una serie de "me gusta" en Twitter a varios mensajes contra el ex abogado del Diez.

Por su parte, Gianinna compartió una historia con una foto con su amigo Dj Kelo, en la que se los ve juntos y sonriendo a cámara y escribió unas palabras avalando su furia contra Morla.

“Los buenos con los buenos. Por eso año nuevo todos juntos. Yo te amo Carli de mi corazón, máquina de verdades sin miedo. Amo tenerte en mi equipo”, precisó la madre de Benjamín.

