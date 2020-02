La reacción de Roberto Pettinato ante la sospecha de romance de su hija con Cristian Castro

El ex saxofonista de SUMO se expresó en las redes sociales ante el rumor de romance de su hija Tamara con el cantante mexicano.

Cristian Castro está en nuestro país y se cruzó en dos programas con Tamara Pettinato. El primer encuentro se dio la semana pasada cuando se grabó "Divina comida" y el segundo fue cuando el cantante visitó "Cortá por Lozano".

El portal Exitoína confirmó que entre ambos hubo muy buena onda. El cantante quedó impactado con la hija del ex Sumo y eso lo llevó a pedirle su número de teléfono una vez finalizado el programa. Lanzado, Castro le habría escrito, y, aparentemente, del otro lado la respuesta no habría sido negativa.

LEER TAMBIÉN: Tamara Pettinato habló de la denuncia de abuso sexual contra Felipe: "Está tranquilo porque sabe que no lo hizo"

Al día siguiente de la grabación del exitoso reality de Telefe, el intérprete de "Azul" y " Por amarte así", estuvo en Cortá por Lozano, donde Tamara se desempeña como panelista. Si bien Cristian tuvo un picante mano a mano con Florencia Peña, quien suplanta a Verónica Lozano durante sus vacaciones, que terminó con una fallida propuesta sexual, lo cierto es que el cantante volvió a fijar su mirada en la hija de Roberto Pettinato.

Cierto es que Roberto Pettinato hizo un posteo sobre el posible romance.

"Tamara hija habla tu pap : me gustaría que me expliques lo que estoy leyendo! Que paso con las enseñanzas del rock? Que sucedió incluso con las recetas para cocinar? Porque nunca las leíste!", dijo el ex saxofonista con ironía.

LEER TAMBIÉN: Barbie Vélez en modo fan: entró en calor al ver a Cristian Castro