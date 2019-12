La reacción de un periodista de C5N ante la posibilidad de que Luciana Salazar desembarque en la emisora

Este año, Luciana Salazar se destapó en Twitter con su nuevo perfil dedicado a la política. Y durante varias semanas, especialmente en tiempos electorales, sus expresiones en las redes sociales fueron objeto de análisis y debate por parte del ambiente periodístico.

Pues bien, esta sorpresiva faceta de Luciana comienza a dar los primeros frutos. La conductora mantuvo reuniones con directivos de C5N para sumarse a la pantalla de la señal de noticias.

"Hubo una reunión muy amena, ellos me mostraron su interés para tenerme como figura del canal y a mí obviamente me interesa", confirmó Luciana en una entrevista para el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez, AM 1110, lunes a viernes a las 16,00 horas).

"Me gustó la propuesta. Estamos definiendo el formato, que tenga entrevistas, quizás un panel con periodistas, todavía no sabemos... No sé si va a ser político al cien por cien, pero sí enfocado en la política", confió Luciana.

El programa se trataría de un envío semanal, y si bien la primera idea era que se emitiera los viernes a las 23,00 horas, el deseo de la conductora sería hacerlo los domingos a la noche. "Fue una primera reunión muy positiva, vamos a ver qué pasa...", agregó la participante del Súper Bailando 2019.

Sin embargo, la posible llegada de Luciana a C5N ya provocó un primer chispazo en la emisora de Palermo. Fue luego de que Gustavo Sylvestre lanzara un llamativo tuit en relación a la noticia. "Bue... estamos al horno", escribió el Gato, ante la información brindada por el periodista Pablo Montagna.

