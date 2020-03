La reacción de Pampita sobre el embarazo de la China Suárez: “Yo no...”

A pesar de que ni la China Suárez ni Benjamín Vicuña hayan confirmado que volverán a ser padre por segunda vez, el rumor está instalado y todos especulan con que será un varón. Ayer, en una nota con "Intrusos", la pareja volvió a eludir el tema.

Y en el programa "Hay que ver" le preguntaron a Pampita por la noticia ya que los tres hijos que tuvo con Vicuña tendrían un nuevo hermanito.

LEER MÁS Benjamín Vicuña sobre el rumor de embarazo de China Suárez: "Hay cosas que..."

"No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco", respondió tajante la modelo y conductora.

"Vos no tenés que preguntar, te tienen que contar", retrucaron desde el panel del programa. Por lo que Carolina remató: "No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda. Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo".

Hace algunos días, su amiga Angie Balbiani, había cuestionado en "Incorrectas" a Vicuña y a la China, por no comunicar el bebé que esperan en familia, incluyendo a Pampita, para preparar a los tres hijos que tienen en común.

LEER MÁS Angie Balbiani, amiga de Pampita, opinó sobre el varón que esperan La China Suárez y Vicuña