La reacción de Pampita ante la donación de medias de Viviana Canosa a gente de la calle

Viviana Canosa contó de su acción de guardar y regalar medias sueltas para luego entregárselas a gente en situación de calle.

"Esta media me quedó, esta otra me quedó, por qué las vas a tirar, la metés en la cartera y siempre hay un niño en la calle que puede necesitar. Quizás no vas a comprar media para donar o si...", había explicado la conductora de "Viviana con vos", A24.

Lo cierto es que el viernes en el ciclo "Pampita Online" se debatió este tema y Pampita reaccionó con sorpresa ante la acción solidaria de la periodista.

"¿Sin combinar? ¿No es mejor hacer una vaquita y comprar nuevas? Si ella dice que era válido y a la gente le sirve igual...", comenzó la modelo.

Y siguió: "Es raro, no había escuchado nunca, es la primera vez, que la media que te queda suelta la dones en la esquina a la persona que la necesita".

"Pero bueno, no importa, todo lo que sea donar siempre viene bien y hay que inculcarlos. Cada uno verá qué tiene para donar, ojalá si son dos iguales o sino lo que tenga que ser", cerró picante.