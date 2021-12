La reacción de Pablo Lescano tras la escandalosa pelea con su hermana

El lunes, Romina Lescano publicó en su cuenta de Instagram que había sido desvinculada de Damas Gratis, proyecto liderado por su hermano Pablo Lescano.

La corista que formaba parte de uno de los grupos más populares de la cumbia argentina explicó la situación con un breve comunicado en su perfil de la red social.

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda D$ G$”, escribió la ahora exvocalista haciendo referencia al nombre de la banda de su hermano.

“Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años, me quedo con un buen recuerdo, los voy a extrañar”, expresó brevemente en el texto, sin dar mayores explicaciones sobre los motivos de su salida.

Por su parte, el cantante y tecladista de Damas Gratis fue mucho más escueto en sus comentarios. Aunque no hizo referencia explícita al tema, hizo una sugestiva publicación en sus historias. Junto a un emoji alusivo, escribió: “Chau langosta, buen viaje gede”.

Horas más tarde, Romina decidió ampliar su versión y reveló algunas situaciones que supuestamente había vivido en la relación familiar y profesional que mantenía con su hermano.

Lescano eligió listar algunas frases que le habría dicho Pablo en reiteradas oportunidades: “Hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana. No te soporto más. No vengas más. Sos un dolor de (junto a dos emojis de huevos). Y encima no sabés cantar. Devolveme los dos millones que perdiste”.

“Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”, escribió Romina en esa misma historia.

Eso hizo que el líder de la banda recibiera una catarata de comentarios hostiles: "¿Por qué echaste a tu hermana?", "¿Te peleaste con Pablito?", "¿Contá qué pasó? ¿Qué onda?" y "Decime qué es una joda", le enviaron tanto a Pablo como a Romina.

Por eso, Pablo Lescano decidió restringir los comentarios en sus posteos, como forma de filtrar las agresiones que se dispararon desde que estalló el escándalo entre los hermanos, que promete más capítulos.