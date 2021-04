La reacción de Nazarena Vélez ante un comentario hiriente contra uno de sus hijos

En las últimas horas, Nazarena Vélez le propuso a sus seguidores de Instagram que le hagan preguntas y se enojó con un intercambio picante que tuvo con un usuario que hizo un comentario sobre la relación que tiene con su hijo, Gonzalo "Chyno" Agostini.

"Te hacés la copada y tu hijo no te quiere ni ver”, fue el mensaje que recibió la rubia.

Fue entonces cuando la actriz sacó las garras y respondió al comentario, que según entendió Nazarena, sólo fue para herirla.

"Mirá que tenés que ser un sorete para hacer un comentario así. El 99, 9 % de los comentarios son hermosos, pero este tipo de comentarios, este tipo de gente, ¿qué piensa cuando hace este tipo de comentario? ¿Se creen graciosos? Posta lo digo. ¿Qué piensa esta gente?", se preguntó.

"Gracias a Dios mi hijo me ama, y yo lo amo. El Chyno tiene otros tiempos, no va a venir todo el tiempo", agregó.

"No es como Barbie. No me necesita. No es tan mamero. A mí me encantaría que mi hijo esté todo el tiempo conmigo, pero él es así. Mi hijo es muy independiente. Se tatúa solo. Hace realmente lo que se le canta la chota", añadió.

"Y yo aplaudo su independencia y respeto sus tiempos. Cuando él tiene ganas de venir, viene, y cuando no tiene ganas, no viene. Y está muy bien igual. Yo lo banco y lo amo profundamente. Banco todas sus decisiones porque es un hombre que va a cumplir 21 años", destacó.