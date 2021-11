La reacción de Nathy Peluso al conocer a Moria Casán en Las Vegas

La cantante, Nathy Peluso, quedó asombrada al ver por primera ver a la ex vedette, Moria Casán.

Moria Casán viajó con Marley a Las Vegas. El conductor y la diva estuvieron cubrieron la alfombra roja de los Premios Grammy Latinos 2021.

Nathy Peluso, la argentina que triunfa en España y está conquistando al mundo, llegó al evento y se sorprendió cuando vio a la ex vedette en el sector de prensa.

"¡Acá la tenemos a Nathy Peluso...!", exclamó Marley. "¿Mis ojos están viendo una diosa? Esto no puede ser real... ¡oh my God!", exclamó la artista al saludar a La One.

La intérprete de "Delito", "Mafiosa", "Sana sana", entre otros hits, se declaró fanática de Moria. "¡Que lindo conocerte!", agregó Peluso. "Para mí también", dijo la ex vedette. "¡Esto es un momentazo!", acotó la estrella de la música.

Nathy Peluso, galardonada en los Premios Grammy Latinos 2021

En la gran noche de los Premios Grammy Latinos 2021, Nathy Peluso ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por "Calambre".

En uno de los eventos más importante de la música, la cantante actúo junto a Christina Aguilera, Becky G y Nicki Nicole. Y el público les dio una ovación.