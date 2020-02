La reacción de Leticia Brédice con su padre que la llamó "falluta"

Nacido en Italia, tiene un lavadero de ropa hace más de catorce años en el barrio porteño de Villa Urquiza, que en un principio compró con fines de inversión y luego se convirtió en un emprendimiento familiar. Se trata de Franco, el papá de Leticia Brédice, quien rompió el silencio en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada para hablar del frío vínculo que mantiene con su hija.

Aseguró que su hija Leticia es muy falluta y que no llama nunca para ver cómo está su hermanita, Francesca de tan solo 5 años. También contó que le falla los domingos cuando la espera a comer pastas. Dijo que son contadas las veces que fue a ver Leticia a su hermanita y que eso le produce un remordimiento y que tiene una puntadita en el corazón.

“Últimamente está muy falluta", relató en comunicación telefónica con Ulises Jaitt. En la entrevista, el hombre que es padre de Francesca, una pequeña de cinco años, contó que se ven poco con la artista y que principalmente depende de su voluntad ya que la actriz no frecuenta su hogar paterno.

A pesar de todo, manifestó su alegría por el presente laboral de la actual panelista de "Incorrectas": “Es muy lindo porque me dio un orgullo bárbaro en su vida. Todo hijo es un orgullo. Cada uno tiene su manera de ser. Leticia es la última de mi primera esposa, la que se sentaba arriba de mis rodillas, le dabas un beso y te devolvía tres”.

"Nos vemos poco porque ella es una persona divina como hija, pero está siempre enganchada en algo. A mí me encanta que me vengan a visitar un domingo y que vengan a comer. Vos le decís, ‘¿venís a comer una pasta?’ Nunca te dice que no. Llega el domingo, es la hora de comer, y te dice: ‘justo vino no se quien, pero a la tarde paso’. No es la primera vez que lo hace. Le preparo todo, espero a mi hija…", añadió el comerciante.

La reacción de Leticia Brédice en "Incorrectas"

Al comenzar hoy el programa de Moria Casán, la actriz se mostró risueña ante los dichos de su padre.

Y aclaró: "¿Qué le pasó a este hombre? Yo tengo una sola cosa para decirle a papá... Él tiene un problema matrimonial y yo no me meto en eso".