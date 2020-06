Qué reacción le generan los memes sobre su forma de actuar a Sebastián Estevanez

Sin duda alguna, Sebastián Estevanez es el Gonzalo Higuaín de la actuación. El artista es uno de los más agredidos en redes con humor de memes por su forma de actuar.

Y hace pocas horas se hizo eco de eso en una entrevista brindada a Catalina Dluggi en su programa radial de la OnceDiez, "Agarrate Catalina".

“No me duele para nada. Tampoco es lindo, tampoco es que no me importa”, enfatizó el galán.

LEER TAMBIÉN: La preocupación de Benjamín Vicuña por la gente en situación de pobreza en medio de la pandemia

Pero agregó: “El resultado final para mí es la calle, no las redes. Cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, eso es lo mejor y lo más lindo que me dio la profesión”.

“Tenés derecho y está perfecto. Hay actores que son mejores que yo, lo que sé que en todos los trabajos que hice dejé el corazón. Todas las novelas las hice con el corazón en la mano y respeto y banco al que no le gusta. Si pensás que actúo mal esta perfecto, te doy un abrazo, está buenísimo”, enfatizó.

“Hacer las cosas bien y que cuando hago un trabajo estén conformes todos. Si hago algo y el que está al lado no está conforme me quedo mal, no me sirve. Hay que saber trabajar en equipo y siempre tratar de que estemos todos contentos”, finalizó.

LEER TAMBIÉN: El video de Valeria Lynch y Mariano Gabriel Martínez que dejó en evidencia que pasan la cuarentena juntos