La reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que tuvo sexo

Laurita Fernández fue consultada por sus seguidores de Instagram con las clásicas preguntas y ella contestó cuando le consultaron sobre su actual estado sentimental.

"Estás soltera?", indagó un seguidor. A lo que la rubia contestó con la canción de cumbia "Soltero hasta la tumba" de "El Reja".

Luego, llegó otra más picante: "última vez que tuviste sexo", a lo que la conductora prefirió tirar la pelota afuera: "No hablo español", contestó.

Cabe recordar que hace unos días, en charla con "Intrusos", Laurita habló de su reciente soltería: "A pleno, yo estoy bien, es un momento, estoy con ganas de estar así sola. Que pase lo que tenga que pasar, me siento de verdad bien. Estamos separados, definitivo, nos deseamos los dos lo mejor".

Y consultada por los rumores de que "Cachete" Sierra le escribió varias veces, se puso un tanto nerviosa: "No sé cómo remar la respuesta (se ríe). Es un copado y un gran compañero. Por momentos me volvió loca, él jodía.. No pasa absolutamente nada".

Y sobre los mensajes que recibe de él señaló: "Jamás mandaría al frente a nadie".

