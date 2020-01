La reacción de Julieta Prandi al enterarse que un prostíbulo de España usa su imagen

"Es una foto vieja, del año 2002. Me enteré hoy. Mi abogada, Karina Barrios, va a averiguar todo, por supuesto. Suele suceder que buscan chicas por internet sin preguntar quiénes son, y mucho menos pedir permiso", contó la modelo y actriz en "Intrusos" sobre el prostíbulo ubicado en España que usa su imagen.

"Tenía una corona de princesa, y unos 19 o 20 años. Mi abogada tiene que interiorizarse del tema, porque recién nos enteramos", enfatizó.

La imagen fue tomada por "Gabriel Rocca, para una producción de tapa".

La actriz aseguró además que va a pedir un resarcimiento económico: "Siempre se pide una compensación económica porque soy modelo y trabajo con mi imagen. No tienen por qué utilizar mi imagen sin mi consentimiento, ni siquiera para vender zapatos", señaló. Y recordó que no es la primera vez que le sucede algo así: "Una vez me sucedió algo parecido en Bolivia, y tuve que viajar con mis abogados para solucionarlo. Impunemente, creen que nadie va a reclamar y usan cualquier imagen".

Recordemos que en el plano personal la rubia inició una historia con el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli.

“Todo el mundo pone títulos y cosas, pero estamos bien. ¿Si le ponemos título? Es reciente… estamos bien, tranquilos. Nos llevamos muy bien y eso es lo importante. Nos hacemos bien, que es lo que tiene que suceder”, declaró.

