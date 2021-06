La reacción de Horacio Cabak luego de que Ángel de Brito anunciara su casamiento: "No queremos..."

Horacio Cabak estuvo como invitado al programa de sábado de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale y aclaró cómo se encuentra su vínculo con su mujer, Verónica Soldato, tras el escándalo que se desató hace unas semanas.

"Afortunadamente está todo resuelto. Acá en la televisión no se resuelve nada, acá venimos a charlar. Para tranquilizar a todo el mundo, vivo en mi casa hace mucho tiempo con mi mujer, con mis hijos, quédense tranquilos, está todo bien", precisó Cabak.

Sobre aquellos que hablaron de su situación, indicó: "Yo lo que pienso muchas veces es: ¿Quién tiene el derecho para opinar cómo debe vivir una pareja? ¿Por qué todo el mundo considera que debe opinar?".

Y para sorpresa de todos, Ángel de Brito contó este lunes en "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) que Horacio Cabak se casará con Verónica Soldato.

Maite Peñoñori señaló en que “creía que ya estaban casados”. “No te lo puedo creer. Esto te lo confirmó ella”, bromeó Mariana Brey sobre la manera en que trascendieron las infidelidades de Cabak a Soldato.

“No lo esperaba. Muchas veces le pregunté el año pasado a él si tenía ganas de casarse. Ella sí tenía muchas ganas de casarse”, cerró Pía Shaw, sorprendida.

Sobre el final del programa, De Brito aclaró que “pongo un stop acá porque me está desmintiendo Horacio Cabak y es fuerte. Dice que todo esto iba a ser una cámara para @cuervotinelli. ‘Me descubrieron’ dice”.

Ángel especuló con que “debe ser un chiste. No me escribió a mí personalmente. ‘Iba a ser una cámara oculta para Tinelli y me descubrieron’. Yo creía que lo odiaba Cabak a Tinelli porque lo fulminaba en las redes. Ahora son amigos de repente”.

Luego desde Twitter, compartiendo el tuit de "LAM", Cabak agregó: "Avisennos con tiempo asi nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias". ¿Habrá o no casamiento?

