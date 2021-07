La reacción de Horacio Cabak ante el fuerte hilo en Twitter de "Jujuy" Jiménez

En el verano, Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak fueron compañeros en el ciclo "Informados de todo", América. Al poco tiempo, el programa llegó a su fin y ambos tomaron nuevos rumbos. Sin embargo, la conductora ventiló internas de la relación profesional con su colega.

"Fue muy difícil trabajar con él. Las tareas se tienen que repartir y no estaba pasando. Fue muy difícil tener mi lugar", afirmó la modelo en una entrevista en "Los ángeles de la mañana". "Hubieron situaciones que no estuvieron buenas. No volvería a trabajar con él", sentenció.

En "Intrusos a la noche", Adrián Pallares pasó al aire un tremendo audio de Horacio Cabak contando algunos de los problemas que tenía a diario con Jujuy Jiménez.

"Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'frena y escuchá' y ella me dice 'somos todos equipo. Tenemos que hablar'", le decía el conductor a un productor en dicha grabación.

"What the fuck, dije no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire”, dice Cabak en otra parte del audio.

“Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”, continúa.

“¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, exclama, indignado, en el final de la grabación.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Sofía Jujuy habló del fuerte audio de Cabak: "No tengo mucho para decir. El audio habla por sí solo. La verdad es que no me sorprendió en el sentido a cómo se refiere a mí, igual estas cosas no deberían pasar en ningún lado, no tienen que pasar más", señaló la modelo sin querer profundizar sobre el tema.

Luego de unos días, en la noche del miércoles, Sofía hizo un extenso descargo vía Twitter sobre este tema: "Me banqué callada durante todo el verano y traté de responder de la manera más correcta posible cuando el mal clima ya era evidente, sus malos modales eran conocidos por todos y los periodistas comenzaban a preguntar por el tema".

"Fueron muchas las veces que salí de mi lugar trabajo angustiada, triste o con malestar intentando convencerme de que tenía que aguantar y que las cosas podían cambiar. Gracias de corazón a todos los que se tomaron el trabajo de escribirme y solidarizarse: amigos, colegas, ex compañeros de trabajo y todos los que me llenaron de mensajitos en las redes sociales con sorpresa ante los dichos vergonzosos y la forma nefasta en la que Horacio Cabak", siguió.

Y comentó: "En primer lugar lo hice por respeto a mi lugar de trabajo y a mis compañeros, ya que en ese momento solo pensaba en cumplir con mi rol de co-conductora que me propuso el canal. En segundo lugar porqué no quería fallar y qué me crean débil porque quien debía ser compañero en este trabajo no me permitía ejercer mi rol, y mucho menos, poder contar con él para crecer y seguir aprendiendo".

Y profundizó: "Realmente es patético, horroroso y muy triste escuchar a un “compañero” hablar así. Hombre que me duplica en edad, experiencia y que hasta podría ser mi padre. De corazón, deseo que ninguna mujer, ni NADIE tenga que vivir ningún tipo de violencia nunca en su casa, ni en el lugar a donde tiene que ir a trabajar".

"Las inseguridades se trabajan en terapia. Se que recién comienzo en los medios de comunicación y seguramente tenga mucho para aprender aún, pero la violencia y el odio nunca pueden ser una opción o un camino para dirigirse a un compañero. Muchos naturalizan este tipo de situaciones pero está mal y tiene que cambiar. Como dije desde un principio de esta experiencia que se transformó en pesadilla elijo quedarme con el aprendizaje", cerró Jujuy.

Lo cierto es que este viernes, Cabak replicó un mensaje de un usuario de Twitter donde advierte que los medios que difunden ese audio podrían recibir una sanción económica según el art. 155.