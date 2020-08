La reacción del Duki tras los comentarios a Brenda Asnicar: "Están lastimando a una persona"

Hace varios años que Brenda Asnicar lucha contra el prejuicio y las críticas de quienes califican su cuerpo y aseguran que afronta una delgadez extrema.

En más de una ocasión, la actriz y cantante ha tenido que salir a aclarar y hacer descargos sobre su peso y su físico.

Y esta semana, el último posteo de Brenda en Instagram, donde promociona un show virtual, generó un nuevo debate entre los usuarios sobre su delgadez y la prensa se hizo eco del tema; lo que generó el enojo de la actriz.

Asnicar contestó furiosa en Twitter a las notas que hablaban de una preocupación sobre su peso: “¿Por qué no se pudren? Ojalá se quiebren. ¿Qué están esperando? ¿Que me suicide? ¿Qué es lo que quieren?”, manifestó, molesta.

Y cerró: “Hablen de mi arte y dejen de enseñarle a a la gente a opinar sobre las apariencias, viven replicando cosas miserables que a nadie le importan. Debería denunciarlos por bullying...”.

Lo cierto es que El Duki, novio de Brenda, grabó un video disparó contra los medios de comunicación por las notas sobre este tema y además reflexionó sobre los parámetros estéticos que trata de imponer la sociedad.

"¿En qué situación estamos que me tengo que despertar y ver a la mujer que amo mal porque de repente deciden opinar sobre su cuerpo? ¿Qué mierda le pasa a la gente? Que no les importe nada lo que les digan de su cuerpo, de su forma de ser y de su persona. Y si van a cambiar algo, cámbienlo porque ustedes quieren y no porque lo digan los demás. Así de simple, loco", comenzó el cantante de trap.

Y añadió muy enojado: "Y para los medios de comunicación que no tienen noticias y levantan cosas de mierda, sepan que están lastimando a una persona y hay gente detrás de la mierda que ustedes dicen".

"Empiecen a aceptarse, a quererse como son y dejen de buscar el perfeccionismo que les impone la sociedad, que les dice 'vos tenés que ser flaco, vos tenés que ser gordo, vos tenés que ser alto, vos tenés que ser bajo, tenés que ser feo, tenés que ser lindo'. ¡Basta de esa mierda! Y otra cosa, dejemos de analizar a las mujeres, porque estas cosas se las hacen a las mujeres, a los hombres no se la hacen tanto. Dejemos de fomentar cuál tiene que ser la imagen perfecta, cómo se tiene que ver la mujer para ser lindo o no", finalizó el joven.