La reacción de Dieguito Fernando al enterarse de la muerte de su padre: "Lloraba dormido"

El fallecimiento de Diego Maradona provocó un gran dolor en todos sus hijos. La mayoría de ellos se manifestaron en sus redes sociales con emotivos mensajes.

Para Dieguito Fernando, el menor de todos ellos, la situación fue tal vez la más difícil. Mario Baudry, abogado y actual pareja de Verónica Ojeda, reveló cómo fue su reacción durante su paso por "Intrusos" (América TV).

"Su hijo no conoció al Maradona estrella, al Maradona leyenda, sino a su papá. Dieguito seguirá viendo muchos años a su padre en televisión, y en ese contexto Verónica quiere darle una respuesta", dijo.

Luego agregó: "Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así".

"Durante algunos días, jugaba con mi hija en el campo con los caballos y cuando se acostaba a dormir, lloraba dormido", contó Baudry.

