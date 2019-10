La reacción de Diego Korol ante el sorpresivo levantamiento de “Peligro Sin Codificar”

A dos meses del comienzo, las autoridades de Telefe y Net TV decidieron levantar del aire el ciclo "Peligro, sin codificar", que conduce Diego Korol y en el que participan Yayo Guridi, Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, entre otros.

Lo repentino de la determinación lleva a que el programa ya no salga al aire en ninguna de los canales desde esta semana. Primero fue Telefe quien tomó la decisión y luego la nueva emisora de aire ya que no puede solventar los gastos del programa por su cuenta.

LEER MÁS: Pichu Straneo tras el final de "Peligro, sin codificar": "Fue una sorpresa entre nosotros porque no esperábamos esto"

En su inicio, el ciclo iba los sábados de 13 a 15 por Telefe y en octubre ya fue acortado a una hora y media. Y en Net TV, se emitía en formato diario durante la semana en el prime time.

Su promedio de rating estaba cerca de los 5 puntos en el canal de las pelotas durante todas sus emisiones por lo que se estima que su salida del canal no tiene que ver con el poco rendimiento en materia de audiencia. “El ciclo no lo puede bancar solamente Net TV”, le dijeron a este portal.

Por su parte, Diego Korol dolido por la decisión que se tomó, manifestó en diálogo con PrimiciasYa.com: “No tengo mucho para decir, fue una decisión de Telefe y por ende no seguimos en ningún canal. Fue todo de sorpresa, ayer nos comunicaron que no seguíamos y no nos dieron ninguna explicación. Nos hubiera gustado despedirnos al menos”.