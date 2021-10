La reacción de Dalma Maradona por la aparición de Mavys Álvarez

Dalma Maradona salió del hermetismo en el que estuvo estos días en medio del gran escándalo que se armó en Estados Unidos y en el país ante la entrevista a Mavys Álvarez, la mujer que fue novia de Diego Maradona durante su estadía en Cuba e intentaba recuperarse de sus adicciones.

Lo más grave de la denuncia pasa por la edad que tenía Mavys Álvarez en ese momento (16 años) y por el consumo de drogas dado que en la charla contó que Maradona le insistió para que pruebe la cocaína.

La primera en opinar sobre el tema fue Claudia Villafañe y luego llegó el turno de Gianinna Maradona. Sin embargo, Dalma Maradona se había mantenido al margen de la situación hasta que hace pocas horas hizo pública su postura.

"Te merecés todo lo que le hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad", fue la frase que posteó Claudia Villafañe horas después de la entrevista. Pero luego le dijo al autor de la nota, Mario Petón: "La llamé a Claudia Villafañe. Me dijo 'estuviste genial con tu entrevista. Me has hecho explicarle a mi nieto cosas que no sabía'", detalló el periodista.

Por su parte, Gianinna Maradona fue mucho más dura y le apuntó de lleno a los periodistas: "Los odio, hijos de puta".

Ante esto, Dalma Maradona puso una frase rara pero que también dice mucho: “Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”.