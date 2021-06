La reacción de Cinthia Fernández tras enterarse que Luciana Salazar le iniciará una querella penal: "Las nalgas con sus CD, aguante Martu"

La mala relación entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar viene desde hace mucho tiempo. La rubia es íntima amiga de Martín Baclini, ex pareja de la panelista, y la relación entre ambas nunca fue la mejor.

Incluso se habían cruzado fuerte en la pista de Marcelo Tinelli cuando integraron el "Bailando" y Fernández hacia dupla con quien entonces era su novio.

Anoche, mientras bailaba Luli en "La Academia" de "ShowMatch", Cinthia se despachó con una serie de mensajes picantes contra la silueta de la modelo, en especial con sus glúteos.

"¿Le picó una abeja atrás? Qué horror", lanzó contundente la panelista de "LAM". Y luego retuiteó algún mensaje donde se refería a la apariencia física de la rubia donde se la comparaba con Leavon Kennedy.

Y lejos de calmarse los ánimos entre las dos, se recrudecen aquellas diferencias que tuvieron. PrimiciasYa.com se contactó con Luciana Salazar y aseguró que le iniciará una nueva demanda a Cinthia Fernández.

Al ser consultada por los duros mensajes de la morocha, Luli sentenció: "No le contesto a esa persona y menos a mujeres violentas contra las mujeres", arrancó diciendo.

Pero luego señaló de manera contundente: "Ella ya tiene una demanda judicial. Y próximamente una querella penal. Vamos a sumar una querella porque se metió con una menor también, como Yanina Latorre".

Al ver la nota de este portal, Cinthia volvió a disparar contra Luli desde Twitter: "jajajaja esta chica me causa mucha gracia! Me molesta que me haga perder tiempo con la cartita documento! Nada mas. Pasa que tiene mucho tiempo al pedo.... y yo Laburo no me llevan el chango! Pero si insiste, me seguiré limpiando". Y cerró de manera explosiva: "Las nalgas con sus CD. Aguante Martuuuu".

Recordemos que en marzo, Luciana Salazar le mandó una carta documento a Cinthia Fernández después de escuchar la información que ella dio en "LAM" sobre su escándalo con Martin Redrado y que involucraba también a su hija Matilda.

