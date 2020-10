La reacción de Cinthia Fernández al enterarse que Baclini pidió estar otro día distinto a ella en las galas del "Cantando 2020"

La bailarina tuvo un exabrupto al enterarse que su ex no quiere cruzársela en las galas del certamen de canto de la productora de Marcelo Tinelli.

Cinthia Fernández y Martín Baclini se suman esta semana al “Cantando 2020”. La ex pareja estará cada uno con su propio compañero, pero parece que al empresario no le gusta nada la idea de cruzarse con su ex en la pista del ciclo que conducen Laurita Fernández y Angel de Brito.

“Parece que Baclini pidió no estar el mismo día que Cinthia. Quiere evitar la situación de cruce, que era obvia”, dijo Maite Peñoñori sorprendiendo a la bailarina que estaba sentada a su lado en el programa “Los ángeles de la mañana”, El Trece.

¿En serio me decís que pidió estar otro día de cagón que es? ¿Y se lo dan? Pero, ¿quién sos?”, exclamó Fernández indignada con el pedido de su ex pareja, con la que salió un año y medio y hasta supo ser quien lo llevó como pareja al “Bailando”.

“Igual yo tengo la libertad de ir y de visitarte. Me encantaría arruinarle la torta”, comentó Cinthia pensando en ir como espectadora. “Yo te abro la puertita de Fraga y entrás”, le dijo De Brito incentivándola.

Baclini, apareció y aclaró: “Jamás pedí nada a la producción. Es más, pensé que cantaba el mismo día que Cinthia”. Pero Cinthia confió más en su compañero y le respondió: “¡mentira!”.

