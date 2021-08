La reacción de Chano tras el disparo del policía: "Te voy a..."

El 26 de julio, Chano Moreno Charpentier, cantante y exlíder de Tan Biónica, fue internado en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi luego de ser baleado por un policía al que atacó con un cuchillo tras sufrir un brote psicótico “como consecuencia de consumo de estupefacientes”.

En las últimas horas se conocieron detalles de la declaración de la oficial Vanesa Flores, compañera del policía Facundo Amendolara, ante el fiscal Martín Zocca, funcionario de la Unidad de Instrucción y Juicio, Zarate-Campana.

“Te voy a matar, ¿por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”, habría sido la reacción de Chano después de ser baleado, según los dichos de Flores en la investigación.

Facundo Amendolara, Mariano Giaccio y Vanesa Flores fueron los tres oficiales que estuvieron en la casa del cantante en Exaltación de la cruz.

Ellos se dirigieron al domicilio del artista tras el llamado del psiquiatra, Gonzalo Caligiuri, de la obra social OSDE, a la guardia central. En el llamado, el médico pedía ser auxiliado por la policía porque Chano se encontraba “alterado y violento”.