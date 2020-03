La reacción de Catherine Fulop ante la confirmación del positivo de coronavirus y Oriana y Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, que están en pareja hace tiempo y viven en Italia, dieron positivos de coronavirus. Así lo informaron a través de las redes sociales.

De todas formas, el futbolista llevó tranquilidad en su publicación de Twitter.

"Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos'', escribió Dybala en su cuenta oficial, donde compartió además una foto con Oriana.

Oriana también subió un video en Instagram para hablar sobre la noticia: “Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio, llegue acá hace un mes y medio, y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, por las dudas prefería que lo escucharan de mi boca. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, sino no estaría haciendo este video".

El país europeo donde residen es el más afectado por la pandemia, donde hay casi 54 mil infectados y 4825 fallecidos a causa del coronavirus.

El primer jugador de Juventus en dar positivo fue el defensor Daniele Rugani, luego el volante Blaise Matuidi y ahora el zurdo que surgió en inferiores de Instituto.

Ante la noticia y después de haber charlado de forma privada, la actriz Catherine Fulop comentó el posteo en Twitter de Dybala.

Preocupada y lejos de los chicos, Fulop solo escribió: "¡Cuídense!".

