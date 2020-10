La reacción de Ángel de Brito ante los dichos de Esmeralda Mitre sobre su renuncia al "Cantando 2020"

De manera impensada, Esmeralda Mitre abrió la duda sobre la transparencia del voto telefónico dentro del "Cantando 2020". Esta duda que hoy dejó en evidencia la última en irse del programa ya sobrevolaba cuando estaba al aire el "Bailando por un sueño".

Pero Esmeralda no duda sobre la cantidad de votos que recibió sino que asegura que ella ya había renunciado antes de quedar eliminada la semana pasada.

"Me fui tranquila, estoy contenta porque puede hacer la decisión que quería tomar. Me fui tranquila y en paz. Yo quería renunciar e irme del Cantando. Renuncié directamente a Tinelli. Directo a él. No a la producción. Me da muchísima pena porque yo sé que el rating me acompañaba. Y lo digo con humildad porque es un hecho fáctico", dijo hoy en su primera entrevista tras la eliminación en el programa "Informados de todo" que ahora está a cargo de Horacio Cabak por el positivo de COVID-19 de Guillermo Andino.

Y agregó: "Nunca estaba menos de 50 minutos o el programa entero. Si me critica o no a mí me deja de importar. El hecho fáctico es que me llevaba el programa. Siempre me divertía. Soy una persona muy trabajadora y respetuosa. Me puse el programa al hombro. En un momento sentí que era mucha responsabilidad para mí. Necesitaba más cuidado. Llegué a un momento de mi vida y mi trabajo que había decidido tomar la decisión de estar en este programa pero que sentía que le estaba dando más al programa de lo que el programa me daba a mí".

Mitre hizo hincapié en que ella era pico de audiencia y que todos los repechajes en los que participó no fueron porque canta mal sino porque necesitaban que vaya al programa para darle audiencia.

"Estaba a la vista. No podía estar siempre en repechaje porque el rating lo pedía. Es lo que le dije a Marcelo, tengo que hablar con la verdad, lo quiero mucho, lo que sí es que no está bien es que no se haya dicho que yo renuncié", afirmó sobre el supuesto acto desleal de la productora de Marcelo Tinelli.

Por su parte, el periodista Ángel de Brito, conductor del "Cantando 2020", se río de los dichos de la ex participante.

En una storie donde la gente le hacía preguntas en Instagram, afirmó sobre el tema: "Yo renuncié a un Oscar".

