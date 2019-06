Reabren la causa sobre la muerte del papá de Graciela Alfano

Sentada a la mesa decuando la conductora estaba de licencia y el programa lo condujo su hijadisparó por primera vez las dudas sobre el fallecimiento de su padre, hace décadas, en la provincia de

"Se marcó como suicidio, pero cuando fuimos a recoger el cadáver, el calibre de la bala que tenía en la cabeza no coincidía con el calibre de la pistola que tenía en su mano", sostuvo la ex vedette sobre el desenlace fatal, ocurrido el 14 de mayo de 1965.

"Mi padre no se suicidó, fue asesinado", remarcó y contó que Luis Ventura la ayudó a fortalecer su teoría. "Me trajo unas cartas del suicidio de mi padre, no tenían su letra y estaban llenas de errores de ortografía", concluyó.

Luego, Alfano, amplió su testimonio en "Pamela a la tarde": "En el legajo, la bala que estaba en la cabeza de mi papá no era la bala que correspondía al arme que él tenía. Y la carta que él dejó no era la letra de mi papá. Yo lo que pedí son datos concretos e información concreta que haya callado que me lo diga, esto es para mi familia".

Según expresó Carlos Monti en el programa de Pamela David, la Justicia de Chaco no quemó el expediente sobre la muerte de Carmelo, siendo que ya pasaron más de 20 años y que por le protocolo que rige los papeles deben ser incinerados. Por tal motivo y por los movimientos que hizo Graciela de forma pública, se reabre la investigación para llegar a la verdad sobre la muerte del hombre.

