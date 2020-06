La razón por la que Florencia Peña aún sigue en el grupo de WhatsApp del jurado del "Bailando"

Ángel de Brito reveló el motivo por el que la actriz aún no se fue del grupo de charla tras su decisión de no formar parte este año del certamen.

El miércoles, Ángel de Brito dio a conocer que Florencia Peña no participará este año de la nueva edición de "ShowMatch" como jurado del "Bailando 2020".

Su baja estaría relacionada con cuestiones personales relacionadas con la reciente muerte de Julio, su padre, ocurrida en abril.

LEER MÁS: Inesperado: se bajó uno de los jurados del "Bailando 2020"

En el programa radial “El Espectador”, CNN Radio Argentina, el conductor contó además la charla que tuvo con Peña al respecto y de la que participaron los demás jurados.

“Yo hablé con Flor en privado porque di la primicia y me agradeció por cómo la tratamos. Pero el miércoles a la noche Flor nos escribió a todos en el chat que tenemos con el BAR y todos le mandaron cariño, le dijeron que la bancaban, que era una lástima y que la íbamos a extrañar”, empezó Ángel.

Y admitió qué le dijo la actriz sobre su permanencia en el WhatsApp grupal: “No me voy a ir del chat hasta que yo no tenga reemplazo. Cuando entra el reemplazo, me voy. Pero mientras, me quedo para chusmear”.

“Flor sigue activa en el chat. Todos le mandaron mensajes en el grupo menos Pampita, que habló en privado con ella. Se ve que no confía en el resto y le mandó por privado mensajes diciéndole ‘qué lástima, pensalo bien’. Prefirió hablar de forma individual, por ahí hablaron sus cosas ¿qué sé yo?”, cerró.

LEER MÁS: ¿Flor Peña dejó a Marcelo Tinelli para irse a Telefe?: "La verdad es..."

Cabe recordar que hoy PrimiciasYa.com se contactó con la jefa de prensa de Telefe, Sol Tomaselli, y desmintió rotundamente que Peña desembarque en esa emisora ante los rumores que surgieron.

"La verdad es que no sabemos de dónde sale esa información. No tenemos nada con Flor, ningún contacto y ningún proyecto. Creo que ella fue clara con lo que dijo. Lizy sigue en las mañanas, y no hay nada para informar", aseguró.