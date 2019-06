Raúl Taibo se encontró con Claudia Zucco, su supuesta hija

Claudia Zucco por fin sabrá su verdadera identidad. La mujer viajó de Misiones a Buenos Aires para poder contactarse con Raúl Taibo y descubrir si él es su padre. Ella no logró comunicarse con el actor entonces contactó a Marcela Tauro para que la ayude.





Intrusos", Taibo se contactó con ella y le propuso hacer el estudio de ADN. "Me vuelvo a Misiones contenta, me siento en paz", dijo la mujer al ciclo de Jorge Rial luego de encontrarse con el actor. "(Taibo) es la mejor persona que puede conocer en la vida. Es muy natural, tranquilo", sumó con un tono muy calmado. La panelista la llevó a "", América , y contó su historia en la tele.se contactó con ella y le propuso hacer el estudio de ADN. "", dijo la mujer al ciclo deluego de encontrarse con el actor. "() es la", sumó con un tono muy calmado.





"Yo siento pero el ADN tiene la última palabra", sostuvo la mujer que dijo que con el actor solo hablaron del presente y no del pasado. "Tuvimos un poquito de diálogo y él me cuenta que no se acuerda de nada", dijo y afirmó que su madre no le habla, están distanciadas, y que su padre, el que la crío, se había emocionado mucho.





Embed



"No me quiero ilusionar", agregó Claudia sobre el resultado del análisis que recién lo sabrán recién dentro de un mes. La mujer aseguró que sus 6 hijos están orgullosos de su accionar.