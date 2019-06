Raúl Taibo sobre el encuentro con su supuesta hija: "En mi historia no existen esos hechos"

"Intrusos" (América) una señora llamada Claudia Zucco, quien contó que su madre le había dicho que era hija biológica de Raúl Taibo, el actor accedió a una nota en vivo, para dar su testimonio en "Confrontados" (El Nueve). Tras la polémica que se generó después de que apareciera enuna señora llamada, quien contó que su madre le había dicho que era hija biológica de, el actor accedió a una nota en vivo, para dar su testimonio en





"Uffff son días muy movidos. Estoy muy conmocionado y tocado. Parecería que me estoy escondiendo pero esto lo quería resolver de una manera privada y más humana. Pero me persiguieron con cámaras y me acosan para que responda cosas que no quería decir en público", arrancó diciendo en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte.





Y luego contó la historia de manera cronológica: "Ahora que me siento respetado quiero contar lo que pasó. Un jueves me llama un productor para decirme que había una señora que iba a contar esto y si yo quería participar. Preferí hacerlo en forma privada después de ver el programa".





"Terminé muy conmocionado por lo que pasó y lo que contaba esta señora. Me puse en su lugar y estar tantos años creyendo algo así debe ser fuerte. Acepté que le den mi número de teléfono pero no me gustó que me escribieran al aire ni que en el graph del programa pusieran 'la hija no reconocida de Taibo', cuando esto no era así", relató.

"Después del programa hablé con ella en privado y le comenté que iba a buscar un laboratorio para que sepamos la verdad. Le dije que yo no recordaba la historia que ella contaba, pero que era muy improbable ese contacto con su madre porque yo en ese momento no conocía a Solita Silveyra ni sabía que tenía una abuela. Tampoco el episodio del bar donde entró la policía mientras yo estaba reunido con una mujer que me decía que estaba embarazada y que nos íbamos a vivir a Tucumán", amplió cuando una de las panelistas le recordó el acontecimiento que Claudia había contado.





Taibo agregó además que "Cuando era chico no era de hacer mucho el verso. Si fue a los 18 años míos estaba en pareja. Y si fue a los 19 también. Y yo no era de hacer nada por ahí. Me resulta extraño esto, pero se lo dije a ella y me puse en su lugar de buscar su identidad, y por eso accedí".





Sin embargo, el actor se mostró enojado con el ciclo de Jorge Rial y con Zucco. "No me gustó enterarme que ayer salieran fotos mías con esta señora en el laboratorio donde hicimos el ADN. Es cierto que nos sacamos fotos, hablamos y nos dimos el abrazo que esta señora quería. Fue una escena muy conmovedora y cuidada. Habíamos acordado hacer esto sin cámaras ni prensa. Por eso la llamé para preguntarle quién había mandado las fotos y ella me dijo que no tenía idea. Pero después habló por teléfono en ese programa de nuevo, cuando habíamos quedado que íbamos a hacer todo privado".