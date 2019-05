Raúl Rizzo se enojó con Débora Plager por el comentario que hizo sobre la ropa de Cristina

"Involucrados", mostraron cómo fue la salida de Cristina Fernández de su departamento en la capital metropolitana antes de enfrentar la primera audiencia del juicio por la causa de vialidad en su gestión de gobierno. Hoy, enmostraron cómo fue la salida dede su departamento en la capital metropolitana antes de enfrentar la primera audiencia del juicio por la causa de vialidad en su gestión de gobierno.





Débora Plager hizo un comentario sobre la vestimenta que eligió y sobre la recomendación que le dio su abogado, Gregorio Dalbón: le pidió que vaya bien linda. La periodistahizo un comentario sobre la vestimenta que eligió y sobre la recomendación que le dio su abogado,le pidió que vaya bien linda.





"Hay una simbología de lo transparente, de lo virginal si se quiere, de la pureza, y combinado siempre con el azul y el celeste que son los colores patrios", sostuvo Débora.





En el piso se encontraba el actor Raúl Rizzo, un ferviente defensor del gobierno kichnerista y uno de los embanderado como parte de la corriente "actores K".

raul-rizzo.jpg



"Es campaña electoral, el Gobierno no le puede ofrecer absolutamente nada la pueblo, hambre, miseria y desesperación, entonces busca este tipo de alternativas a ver si le reditúa algo", dijo sobre lo que veía en pantalla, a lo que Plager preguntó: "¿La Justicia no es independiente para usted?".





Sin oírla, Rizzo continúo: "Hace tres días la Suprema Corte tenía una actituda, apretaron a la Suprema Corte y cambió de actitud. ¿Dónde está la independencia del poder? Yo conozco como todo ciudadano la trama, me voy dando cuenta, tengo interés en darme cuenta de la trama y es perversa y sucia. Tiene que ver con la campaña electoral. Pero va a quedar en claro. Más allá de lo que yo vea que se investigue, hasta ahora no han logrado tener una sola prueba contundente".





En la misma charla y pese a que el actor la evitaba, la panelista enfatizó: "¡Hay condenas...!".

debora plager.jpg



Fue allí cuando Raúl empezó un monólogo con bastante furia sobre lo expuesto por la comunicadora: "El Gobierno militar condenaba a la gente. Me llama la atención tu manera de calificar determinadas cosas, que se pone un vestido blanco por tal cosa, ¿Por qué no cuidás de no intoxicar la cabeza de la gente con este tipo de comentarios? ¡Desde que te veo hacés eso! Entonces tratá de no ser tan terminante, es una apreciación tuya, subjetiva, pero la conviertas en un hecho terminado, porque estás usando un medio de comunicación y la convertís en un hecho consumado", sostuvo.





Y continuó: "No hagas comentarios superficiales, lo con una autoridad como si fueran comentarios de una suprema importancia. ¡Tratá de dejarlos de lado! ¡Sos periodista!".





"El abogado le dijo que vaya linda, no que se haga una descripción conceptual de lo que significa la ropa, que es lo que hizo ella. Yo no digo que ella está vestida de negro porque está de luto. Que quiere parecer que como hoy hay que decir cosas importantes se viste de negro", siguió. "El país está desesperado de hambre y ustedes hablando del vestido blanco", pronunció.





Ante la catarata de Rizzo, Plager se defendió: "Yo tengo 5 horas de aire en este canal, todos los días, usted debería escuchar lo que opinamos de la realidad social y del gobierno de Mauricio Macri".