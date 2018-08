Raúl Rizzo, declarado personalidad destacada de la cultura: "Es una gratificación y premio que te da la vida"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el actor tras la emotiva ceremonia en la Legislatura porteña.





"Fue muy emotivo y conmovedor para mí esta distinción, que ya me lo habían anticipado unos meses atrás la legisladora Silvia Gottero del Partido Justicialista que iba a presentar ese proyecto y yo estaba de acuerdo. Le dije que me sorprendía y gratificaba enormemente, lo presentaron y fue aprobado por mayoría. Por lo menos en la cultura dimos un pasito adelante en esto de tener criterios en común", comentó Rizzo.





"Compañeros, amigos, alumnos míos de clases de teatro y mi familia estuvieron allí. Y un discurso muy conmovedor que hizo mi mujer, que ella misma escribió, y que me emocionó muchísimo. Como me emocionó cuando pasaron fotos de mi vida, de mis viejos y mi hermano, que ya no están", añadió conmovido.





"Todo eso me movilizó de una manera muy particular. Es una gratificación y premio que te da la vida, fue muy grato lo que me tocó pasar y agradezco a la diputada que tuvo esta inquietud y la haya plasmado", finalizó el actor.





fue declarado ayer como personalidad destacada de lay mostró orgulloso el diploma en reconocimiento a su carrera artística.