Raúl Rizzo, tras cuatro meses de internación por COVID: "Perdí 18 kilos y perdí toda mi masa muscular"

El actor Raúl Rizzo, internado desde febrero a raíz de haber contraído coronavirus, regresó ayer a su domicilio, donde continuará con su recuperación.

"Perdí casi 18 kilos. Entre los dos períodos de Covid y neumonía estuve internado 50 días en el sanatorio y después, dos meses en el Centro de Recuperación Nuestra Señora de Luján en Flores sur. Tenía las piernas que parecían dos banderas, no me podía parar. Perdí buena parte de la masa muscular. Era un desastre. Poco a poco con el trabajo de kinesiología, kinesiología respiratoria, terapia ocupacional, psiquiatría, fisiatría, fonoaudiología, me recuperé. Hice un proceso muy rápido, terminé haciendo más de 15 minutos de bicicleta fija, trotando, haciendo ejercicios que me exigían bastante. Desde el punto de vista de la oxigenación pulmonar estoy bien aunque quedaron secuelas que se van a ir yendo con el tiempo. Pero estoy bien y me siento bien", contó hace pocas hora en una entrevista al diario La Nación.

Rizzo contrajo COVID en febrero de este año. Transitaba la enfermedad con total normalidad. Solo tuvo unas líneas de fiebre pero un episodio en la bañera de su casa le hizo cambiar su vida de la noche a la mañana.

"Un día me estaba bañando, tuve un bajón de presión y me caí en la bañera. Mi hijo y mi mujer me sacaron, llamaron a la obra social de Actores que nos puso en contacto con un sanatorio. Me internaron en el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad) y a los dos días, el médico le dijo a mi mujer: ‘Su marido está muy grave y vamos a tener que intubarlo para que pueda respirar’”, detalló.

Pero su complicada situación fue aún peor: "No alcanzó con eso y tuvieron que hacerme una traqueotomía. Así fui mejorando poco a poco, en el tema respiratorio. A los 17 días ya dio negativo el Covid, pero tenía una neumonía bilateral. Me sacaron de la zona de Covid, me llevaron a terapia intensiva y la pasé muy mal también. Fue terrible".

La nota que le dio a la colega Liliana Podestá es reveladora ya que Raúl cuenta allí lo que fue vivir sedado: "Me daban muchos sedantes y tenía sueños alucinantes, pero yo creía que me pasaba de verdad. Era como vivir en un film de terror con algunos giros humorísticos porque soñaba que el Covid era un bicho grande, como una langosta con alas amarillas que se metía en la habitación. Yo llamaba al enfermero como loco y él venía con una rama en la mano y mataba al Covid con ramazos. Ahora, haciendo un análisis, me doy cuenta de que era mi pelea por vivir, que traducía desde el subconsciente en esa clase de sueños. Y tuve otras alucinaciones también. Eran imágenes muy fuertes".

Y reveló: "Soñé que me atendía en Rivadavia y Medrano, en un lugar donde hay una heladería que yo había convertido en una pizzería, y al lado había como una especie de rampa como la de los jugadores de fútbol que salen a la cancha. Subía, decía que me iban a internar, me ponían en una camilla con un cepillo de dientes y otra cosa más en la boca, que me molestaba terriblemente. Ese era el entubamiento y yo lo traducía así en mi subconsciente. Después se lo contaba a mi mujer y ella me decía que no, que no había pasado eso y que eran mis pesadillas, mis sueños. También le pedía que me trajera un huevo frito para comer. Claro, me alimentaba con el suero".

"Estuve muy grave y creo que esa energía, mis ganas de vivir y diosito santo me dieron una mano. Mi habitación estaba llena de fotos de mis hijos. Yo puedo decir como esa película, Los tuyos, los míos y los nuestros, porque tengo hijas de matrimonios anteriores, Laurencia, Anahí y Camila, un hijo con Paola, Salvador, y ella también tiene un hijo, Lucas, que ya es mío y por eso voy a darle mi apellido", finalizó.