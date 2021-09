Cuánto rating tuvo la final de La Voz Argentina que consagró a Francisco Benítez

Francisco Benítez se convirtió el domingo en el gran ganador de la tercera edición de La voz argentina, Telefe.

El participante del team de Soledad Pastorutti se impuso a Luz Gaggi, de las filas de Mau y Ricky, quien quedó en segundo lugar.

"Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. Yo no me considero un ganador. Todos los que estuvimos acá, todos fuimos ganadores. Se lo quiero dedicar a mi familia y a todos los que me apoyaron", afirmó Benítez muy emocionado.

Lo cierto es que desde las redes y en la televisión se vivió con mucha expectativa la final de la tercera edición del reality.

Según datos de Ibope, La Voz Argentina promedió 24.0 puntos de rating y fue lo más visto del domingo, alcanzando un cuarto máximo de 25.8.

Este fue uno de los promedios más elevados del ciclo pero no fue el más alto, ya que había hecho una vez más de 25 puntos de promedio.

En cuanto a las anteriores finales del reality, esta registró el promedio más alto. Las anteriores dos registraron un promedio de alrededor de 13 y 20 puntos. Esta edición con 24 fue la más vista en una final.

En tanto, el partido suspendido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias al mundial de Qatar, que terminó en escándalo, promedió 11.8 puntos en La TV Pública. Mirá los números aquí.