Rating del martes: cuánto hizo Marcelo Tinelli con L-Gante

L-Gante, en su momento de mayor explosión artística, estuvo como invitado el martes a "La Academia 2021" y abrió su corazón al contar su fuerte historia personal con un padre ausente y el amor de su mamá, también presente en el estudio.

"Lo tomo que recién empieza y vamos a perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar", indicó el joven sobre este auspicioso presente laboral.

Y explicó: "Vengo de una vida que me puso varias complicaciones pero nunca dije: voy a dejar de hacer esto porque ya no lo veo caso. Siempre le busqué una vuelta y trabajé".

"Mi mamá trabajó toda la vida y yo estuve solo en casa o vagando en la calle", destacó L-Gante.

Luego remarcó: "No tuve padre, todo me llevó a no decepcionar a mi mamá, no tuve a nadie poniéndome los puntos pero solo me di cuenta de eso". "Gracias de corazón", le dijo Marcelo Tinelli conmovido por el fuerte relato del artista.

En materia de rating, "ShowMatch" subió 1.3 con respecto al día lunes al llegar a los 9.8 puntos con picos de casi 12. El ciclo de Tinelli fue, junto a "Los 8 escalones del millón", lo mejor del Trece ya que el programa de Guido Kaczka también hizo ese promedio.

En Telefe, "La Voz Argentina" continúa liderando su franja ampliamente. El reality de canto que conduce Marley promedió 20.4 puntos. Antes, "Doctor Milagro" se mantuvo muy bien con 17.6 puntos. Y "Telefe Noticias" hizo 12.3 puntos de rating.

