Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ramiro Pantorotto le entregó una cinta roja a Argentina 2-1 frente a Nigeria en el mundial de Rusia. le entregó una cinta roja a Lionel Messi y esta historia tomó aún más trascendencia tras la victoria de2-1 frente aen el mundial de

Embed



"Siempre que hago algún viaje por cobertura mi vieja me da una cintita que compra ella y que las tiene ahí. Mi vieja es súper espiritual entonces para que me proteja me da eso contra la envidia y mala onda", le contó el periodista de Telefe a PrimiciasYa.com. le contó el periodista de



"Siempre que voy a viajar la invito a comer y justo estaba armando la valija y me dice: 'tomá, te traje la cintita tuya y llevale una a Leo también para que lo proteja'. Yo de tanto que le hablé de él, ella lo terminó queriendo y lo adora".





"Desde que pasó el viaje no tuve la chance de estar sólo con Lionel y en el partido con Islandia él no mete el penal y cuando sale paró a hablar con nosotros le dije que mi vieja le había mandado una cintita roja que yo también tenía, que si la quería se la regalaba. Me dijo que sí. La tuvo en la mano y se la guardó en el bolsillo y se fue", comentó Rama conmovido.





"Luego de Croacia no hablé y después del partido con Nigeria le pregunté que hizo con la cintita roja y ahí se bajó la media y me mostró que la tenía atada en el tobillo izquierdo, como una tobillera, no lo podía creer".





"Desde que laburo de esto siempre quise que un jugador tenga algo que uno le regalara y es difícil. Leo es una cosa fuera de serie, me quedé helado cuando me mostró, no me lo esperaba, no sabía qué preguntarle", finalizó.









Embed