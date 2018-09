Ramiro Bueno habló del accidente que le quitó la vida a su papá

Rodrigo Bueno y a Fernando Olmedo. En la madrugada del 24 de junio del 2000 se produjo el accidente de tránsito que le costó la vida ay a





Buenos Aires-La Plata y en los asientos traseros de la camioneta que conducía el cuartetero también viajaban su hijo Ramiro Bueno y su mamá Patricia Pacheco. El choque se produjo en el kilómetro 24,5 de la autopista

En una nota con revista Gente, Ramiro admitió sus sensaciones tras ver la pelicula sobre la vida de su padre: "Es una película muy fuerte. Me impactó desde el minuto uno hasta el cierre. Fue muy emotivo ver la vida y la historia de mi papá. Al final de esa toma terminé con una pierna temblando, llorando a lagrimones. Fue una escena tremenda, pero muy bien tratada. La verdad, Lorena (Muñoz, la directora) hizo un gran trabajo".

Y sobre aquel fatal accidente, el hijo del Potro confesó: "No recuerdo nada. Ni de ese día ni del accidente. No creo que sea por una cuestión de estrés, sino por la edad. El día que mi tío Ulises tuvo su primer Luna Park me quedé duro, porque en algún lugar mis recuerdos me decían que yo ya había estado justo en ese lugar del escenario... Esta película llena un poco el vacío que dejó la partida de mi papá...".