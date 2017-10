Ramiro Blas: "A Juan Castro lo mataron por un tema que estaba investigando"

Ramiro Blas integra el elenco de la exitosa ficción Golpe al Corazón, en la cual hace de villano. Este jueves, el hombre estuvo como invitado en el programa conducido por Gerardo Rozín, Morfi y apelando a la amistad que tenía con el recordado periodista Juan Castro- quien murió trágicamente al caer de un balcón en 2004- reflotó un viejo rumor que da cuenta sobre la posibilidad de que el comunicador haya sido asesinado.

"A Juan lo mataron", aseguró el actor. "Fue por un tema que estaba investigando", reveló. "A Juan lo mataron", aseguró el actor. "Fue por un tema que estaba investigando", reveló.

Si bien la versión oficial indica que Castro falleció tras caer al vacío es estado de delirio producido por el consumo de cocaína, Blas afirmó que el mito que sobrevuela desde hace muchísimos años y que hace referencia a una investigación de Juan sobre "políticos de altísima jerarquía", es la verdadera razón de su trágico final. "Sí, pasó eso. Fue eso. Estuve en una de esas reuniones previas a esa investigación".

Luego, contó que fue a visitarlo al Hospital Fernández, horas después de su caída. "Cuando llegué, me llamó la atención cómo estaba todo vallado. Tuve que presentar documento y el carné de la radio para poder entrar a ver a mi amigo. No entraba fácil ese día. Era mucho para un accidente. Y había un interés sobremedido de gente del Gobierno de ese momento porque había gente en el Hospital Fernández, del Gobierno... preocupados... Me pararon".

Mirá el video con las declaraciones completas de Ramiro Blas sobre la muerte de Juan Castro!

Embed

Embed