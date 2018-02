Rafael Ferro: "No sé cómo estoy vivo después de tanto rock"

Rafael Ferro confesó haber tenido una vida de muchos excesos y pocos límites. "No sé cómo estoy vivo después de tanto rock, la verdad. Nunca estuve en control de las situaciones en una época de mi vida", contó en un mano a mano con Tomás Dente en el programa "Vino para Vos" que se emite por el canal de cable KZO. En una entrevista a fondo,confesó haber tenido una vida de muchos excesos y pocos límites.contó en un mano a mano conen el programa "Vino para Vos" que se emite por el canal de cable KZO.





"Las Estrellas" reveló que llevaba un estilo de vida "rockanrolero", con muchos excesos: "Ahora me doy cuenta que estaba buscando matarme, porque iba a fondo con el asunto, cero control". Además, el ex actor de





Más allá de que fueron momentos difíciles, Ferro admitió que no está arrepentido de nada: "No tiene ningún sentido renegar o decir: 'Uh si hubiera hecho esto de tal manera', eso no existe. Lo que vos tenías que vivir era eso, yo tenía que pasar por eso".





Para finalizar, se refirió a sus dos hijos adolescentes y contó cómo intenta guiarlos: "Ellos tienen que vivir su propia experiencia y si uno se pone represivo para que no sufran es peor. Tiene que vivir lo que tiene que vivir. Uno tiene que estar ahí y solo puede decir: 'Ojo con esto'...".