Agustín Aristarán es showman, explota las redes sociales con un millón de seguidores, se ganó el cariño del público en el teatro y brilla en la pantalla chica en la piel de Radagast, el personaje que él mismo construyó a base de su formación artística.





A sus 34 años el joven artista tiene una larga trayectoria que empezó a los 12 años cuando empezó a hacer comedia y magia callejera en las plazas de su ciudad Bahía Blanca, desde los 20 años vive en la ciudad de Buenos Aires y se dedicó a la actuación, la comedia, la magia y espectáculos empresariales.





Lo cierto es que ahora, Radagast se prepara para la nueva temporada de especiales de "Comedy Central Stand-Up: Edición Argentina", que serán grabados esta semana en Buenos Aires y transmitidos todos los lunes a partir del 14 de mayo a las 23 hs en Comedy Central.





"Estoy feliz de que me hayan convocado de vuelta, eso quiere decir que la vez pasada no la cagué tanto. Esta temporada se viene con dos temas que son el eje de todo: los testículos y el otro es haber sido padre joven", adelantó en diálogo con PrimiciasYa.com.

Embed #muybuenosdias Una publicación compartida de Radagast (@soyradagast) el 20 Abr, 2018 a las 4:44 PDT







Y remarcó: "La comedia necesita del público y hacer en televisión es casi lo mismo que en teatro porque contamos con ellos. Es fundamental esa energía que va y vuelve todo el tiempo".





Pablo Fábregas, Dalia Gutmann, Ezequiel Campa, Malena Guinzburg, Fernanda Metilli, Martín Pugliese, Federico Cyrulnik, Connie Ballarini, Fernando Sanjiao, Natalia Carulias, Lucas Lezin, Felix Buenaventura, Nancy Gay y Juanpi González, entre otros. También formarán parte de esta edición los humoristas más reconocidos y consagrados del ámbito local, comoentre otros.





Por otro lado, se refirió a cómo fueron sus comienzos: "Empecé con esto desde pendejo a trabajar, desde los 12 años como mago y comediante. Y una cosa llevó a la otra, siempre me gustó esto".





¿Qué hay de real y qué no con respecto a lo que mostrás en las redes con tu personaje? "El vínculo con mi hija es real, el vínculo con mi pareja también... Todo lo que estoy haciendo es real, es lo que me divierte hacer en la vida. Pero no estoy las 24 horas así, soy un tipo bastante normal".





