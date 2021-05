"Soy Rada" y Fer Metilli recordaron sus primeros trabajos y cómo se conocieron

Agustín "Soy Rada" Aristarán y Fer Metilli estuvieron el martes como invitados en "Los Mammones", América, y recordaron sus primeros pasos laborales al llegar a Capital Federal desde el interior.

Allí, Rada contó cuando se inventó que tenía un manager para negociar vía mail con distintas productoras.

"Me vengo de Bahía Blanca y llegó a Capital Federal con una valija llena de sueños pero no había laburo. Yo sentía que vender mi espectáculo por mail era mejor si lo vendía a productoras por un representante y me lo inventé y mandaba mails. Se llamaba Richard. Y yo le decía: no sabés lo que es este pibe", comentó el comediante en charla con Jey Mammon.

Por su parte, Metilli recordó: "Hacía la carrera de teatro y la vez vendía ropa en un local de Tandil. Llegó acá y lo primero que pensé es vender ropa en un local. Acá llegué y la encargada del local me recibió diciendo: acá no llega una persona, vemos una billetera que hay que reventar".

Y sobre cómo nació su historia de amor, comentaron: "Nos conocimos en el piloto de un programa de comedia y éramos invitados".