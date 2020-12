Quique Sacco y un emocionante posteo para Débora Pérez Volpin: "Siempre iluminándonos"

El día en el que la conductora hubiera cumplido 53 años, el periodista la recordó con una foto muy particular.

Hoy, la conductora, periodista y legisladora Débora Pérez Volpin cumpliría 53 años.

Y para su familia y su última pareja, Enrique Sacco, es un día muy especial. Con un mensaje muy emotivo y una foto de la luna llena resplandeciente, Sacco compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que recordó a Pérez Volpin: "Luna llena, blanca y radiante de este 30 de diciembre. Siempre acompañando e iluminándonos. Nada es casual. Allí está y estará eternamente".

El 6 de febrero, a dos años del día en el que falleció la legisladora tras una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad, Sacco también había expresado sus sensaciones: "Dos años sin Débora. Aún hoy resulta increíble. Sabemos lo que sucedió aquel 6 de febrero de 2018. El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena".

Actualmente, Sacco está de novio con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien conoció en agosto del año pasado cuando ambos estuvieron como invitados en "La Noche de Mirtha Legrand".

"Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer. Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, había dicho tiempo atrás sobre la nueva oportunidad que se le había presentado en el amor.

