Quique Estevanez: "Calu me vino a ver y me dijo que estaba incómoda"

Enrique "Quique" Estevanez habló de la situación de Calu Rivero y "Dulce amor", Telefe, novela que él producía. El productor de televisiónhabló de la situación de Juan Darthés y contó por primera vez lo que vivió cuando estaban en, novela que él producía.





"Sería lindo que Darthés y Calu Rivero se reúnan y hablen. En definitiva, sería lindo que no pasen estas cosas", arrancó el productor televisivo.

"Calu me vino a ver sobre el final de la tira, ya que nosotros teníamos arreglado que se iba dos meses antes a estudiar inglés, y me dijo que estaba incómoda y que no iba a volver, no me dio explicaciones", afirmó Quique en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.





Y agregó: "No hablé de ese tema con Darthés, Calu no quería hablar de eso. Yo le ofrecí juntarla con Darthés, pero no quería saber nada. Si a Juan me lo cruzo, hablo"





"Para mí, lo de Calu es un tema terminado y trabajaría con ambos nuevamente. Creo que entre ellos faltó una conversación ", finalizó.