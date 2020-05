Quique Estevanez: "El actor es muy caro para una novela, hay que poner voluntad en todos los rubros"

Quique Estevanez, creador de varias novelas en televisión, se refirió al parate del trabajo en los actores por el coronavirus.

Y además reconoció que es difícil solventar los salarios de los actores protagónicos en este contexto de crisis y remarcó la cantidad de horas que trabajan los artistas por convenio y que debe abonar extras por las grabaciones.

“Hay que ajustar algunas cosas en Actores porque tienen un convenio colectivo de trabajo de los setenta”, dijo el productor en charla con Moskita Muerta, La Once Diez.

“Hay cosas con las que me saco el sombrero, en que no quieren que se grabe, aplaudo. Estamos con barbijo, nos sacamos los zapatos, nos lavamos las manos, nos ponemos alcohol, no me parece que este al alcance de que los responsables de Actores digan que hay que trabajar porque es un riesgo. Se besan, están a diez centímetros cara a cara, la iluminación genera calor y es perjudicial para la salud. Primero la salud, después lo que quieran”, indicó sobre las medidas sanitarias.

Y apuntó contra la duración de jornadas laborales de los actores por convenio: “Hay que terminar con algunas cosas como que los actores tienen que trabajar seis horas porque es insalubre. No, si estás grabando en un estudio o en exteriores no es insalubre y sino, en todo caso habría que hacer que no lo sea. No pueden trabajar seis horas y después que haya que pagar más”.

"Trabajan un rango de seis horas, esta diez horas en un estudio a disposición, no es lo mismo que trabajarlo pero es como si... y ganan en función a las diez horas que se trabajan. Hay gente que trabaja por 20 mil, por 50, o cien o doscientos y esta a la altura de las circunstancias. Los sábados no podés grabar y si grabás tenés que pagar el doble, son algunos de los problemas que tenemos”, amplió Estevanez.

“Necesito dos o tres galanes, dos o tres heroínas y muchos actores. Para mí, el actor es muy caro para una novela, no lo podes pagar porque se te van los valores, hay que poner voluntad en todos los rubros”, agregó Quique contundente.