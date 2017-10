Quién es la nueva incorporación del espectáculo que encabeza Marcelo Iripino

El elenco de "Bien Argentino", el espectáculo musical que encabeza Marcelo Iripino, se renueva para la próxima temporada y se incorpora una bella morocha.

En las últimas horas se supo que Celeste Muriega se incorpora al show para el verano de Carlos Paz 2018. Estrenan el 22 diciembre en Complejo Malambo.

La bailarina se suma al espectáculo donde estarán: Marcelo Iripino, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Fernando Bertona, Facundo Toro y dirigido por Ángel Carabajal.

Recordemos que Iripino fue dado de alta esta semana tras una complicación en su salud. El bailarín fue intervenido hace unas semanas quirúrgicamente y le quitaron líquido de sus pulmones. Estuvo internado varios días en el Hospital Británico.

"Acá estoy, en casa. Los médicos me prohibieron hablar por lo menos por 48 horas. Vengo evolucionando muy bien, tengo que tener mucha paciencia. Creo que el Dios junto con los médicos y el amor de la gente me dieron fuerzas para sentirme cada vez mejor", explicó Iripino en diálogo con PrimiciasYa.com.

"No me alcanzan las palabras de agradecimiento. Estoy tratando de empezar a responder a todos como puedo. Dios me dio una nueva oportunidad", cerró el cantante.