Quién es el actor que Darín llevaba a la obra para tomar anotaciones y le molestaba a Valeria Bertuccelli

Recordemos que la directora de la obra era Norma Aleandro y según lo expuesto por Valeria tuvo que preguntarle muchas veces a la prestigiosa actriz si debía atender las propuestas hechas por el amigo de Darín.

Hoy se supo que el actor que Darín llevaba es José Luis Mazza, íntimo amigo de Darín, un artista con una trayectoria intachable en el mundo de la actuación. El portal de noticias Telebajocero.com pudo confirmar que el nombre de la discordia es el del actor que empezó su carrera en "La Familia Falcón".

BERTUCCELLI CON NOVARESIO

"En primer lugar, me fui de la obra por una razón artística. Sentí que se estaba desdibujando con el correr de las funciones. Ricardo confiaba en un amigo suyo que es actor y que venía, tomaba notas, y nos daba una devolución. Pero yo decía: 'Él no es el director'", arrancó Valeria.





"Además, profesionalmente, sentía que no estaba siendo tratada como quería -siguió Valeria-. Decidí irme porque no la estaba pasando bien. Y cuando lo decidí, lo primero que hice fue ir a la casa de Ricardo, porque él era un amigo y me costaba pasar por el destrato con alguien a quien yo quería. Fui a verlo y le avisé con tiempo que no iba a seguir", agregó.

EL PEDIDO DE PERDÓN DE DARÍN EN INTRUSOS