Kiko se lanza como político: Si viviera en Argentina, ¿Votaría a Cristina Fernández de Kirchner o a Mauricio Macri?

Carlos Villagrán, conocido en el mundo por su mítico personaje de Kiko en "El Chavo del 8", dialogó con Fabián Doman en "Intratables" sobre su flamante incursión en el mundo de la política en México.

"Me buscaron, me buscó la gente por la popularidad de mi personaje. Me buscan y llevan una ventaja de que todo el mundo me conoce. Eso me animó, estoy inscripto y el 8 de febrero sería oficial", confirmó el actor en charla con Doman por la pantalla de América.

Villagrán lanzó su candidatura al puesto de gobernador del estado mexicano de Querétaro.

Cuando el conductor le preguntó sobre algunos referentes políticos de su país y del mundo para poder saber "dónde estaba parada", Villagrán contestó: "Yo estoy parado del lado bueno, del de la responsabilidad. Lo que piense la gente del señor que está ahí, podemos cambiar de tema".

Aparentemente, Kiko está en contra de las políticas del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. "El manejo de la pandemia que hizo no estuvo atinado. En el caso de México no se atendió bien porque se pensó que era mucho más fácil. Todo el 2020 esperamos que se terminara y no pasó. La vacuna está tapando el tema del COVID. Somos todos la solución", afirmó.

Diego Brancatelli le comentó durante la charla: "Este año, inéditamente, hay muchos conocidos para nosotros que se postulan. Por ejemplo, nombro al excantante de ‘Los Azules’, Héctor Hernández… ¿Se acuerdan del ‘Bofo’ Bautista? El jugador de Chivas a quien escupe el técnico de Boca, Chino Benítez, en un partido. También va a ser candidato. Bueno, ‘El Abuelo Cruz’, también un delantero histórico de México. Hay muchos. También hay luchadores", comentó.

"Su postulación ha sido muy criticada. Salió su diputada a defender esta candidatura diciendo que lo quieren desacreditar para quitarle la vida política. ¿Ha sido muy cuestionado? ¿Cómo toma el pueblo mexicano que alguien tan querido y con tanta fama se lance a una candidatura?", agregó el panelista.

"Para los 50 años de Kiko, recibí cantidad de cosas hermosas. Todas positivas. Acá es la primera vez que yo recibo una bofetada y después otra y otra… Pero tienes una edad suficiente para saber que esto es chiste. Y más en la política. El único que no ha querido entender se llama Maduro. Pero de ahí en más, sabés que va a haber críticas malas y buenas pero yo creo que lo que se debe criticar es el hecho, lo que vaya a hacer. Las propuestas, las prioridades, las necesidades", dijo el candidato.

Luego Fabián Doman le dijo: "No lo quiero meter en líos pero lo voy a meter en líos. Usted conoce Argentina, ha estado muchas veces aquí. Además es muy querido en Argentina. Usted, ¿a quién votaría acá? ¿Kiko votaría a Cristina Fernández o estaría en su contra?". Carlos Villagrán contestó: "Me reservo porque respeto mucho y respeto mucho a los argentinos, muchísimo. El no estar de acuerdo, si estás de acuerdo es otra cosa", dijo.

