Quebró en llanto: Chiche Gelblung se emocionó al aire en el día de su cumpleaños

El periodista cumplió 76 años y ante el saludo de sus familiares en "Polémica en el bar" no pudo evitar las lágrimas.

Chiche Gelblung se emocionó al aire en "Polémica en el bar" en el día de su cumpleaños número 76. El periodista fue sorprendido por sus compañeros con un emotivo video y no pudo contener las lágrimas.

Luego de que Mariano Iúdica lo saludara, se vio al aire un compilado de imágenes en que se veía a su mujer, sus nietos y sus seres más queridos saludándolo en esta fecha especial.

"Muchas gracias. No me hagan emocionar, yo muchas veces me emociono. A esta edad es muy importante estar presente y la familia", manifestó, antes de que se le quiebre la voz y se muestre conmovido por la situación.

"Eso es la reserva. Ahí está el capital, son los fondos del Banco Central. Ahí está la energía que te permite laburar 20 horas por día, a veces. Que te mantiene vivo y alerta. Y eso te alimenta. Para mí es fundamental, sin eso no lo hubiera podido hacer. Estoy casado hace 43 años, es una vida", cerró Chiche.

