Quebrada en llanto, la ex niñera de Cinthia Fernández relató los episodios de violencia de Defederico

Cinthia Fernández contó este lunes en "Los ángeles de la mañana", El Trece, que tomó la decisión de denunciar al ex futbolista Matías Defederico en la Justicia.

La panelista contó que mantuvo una charla con el abogado Fernando Burlando, quien la asesoró sobre el tema y explicó las razones por las que llevará al padre de su tres hijas (Francesca, Bella y Charis) a la vía legal, tras los episodios de violencia que contó en público.

“Tenía dudas porque me dijeron primero que no se podía y después por mis hijas. Me dio mucha bronca que la semana pasada se dudara de mí, y sobre todo en redes sociales y él. Sus hermanas dijeron que me estaba burlando de las mujeres que sufrieron violencia de género, eso me enervó, me puso muy, muy loca”, explicó la panelista.

Y luego continuó: “Hablé con una abogada, me dijo que eso no se podía, que ese hecho se tenía que denunciar afuera. El viernes llamé a Burlando y me dijo ‘Si, se puede denunciar’. Cuando uno sufre violencia no es de ese momento, es de antes. Esto se pone como prueba”.

“De todo tengo testigos, de lo que pasó en Ecuador tengo testigos, porque había una niñera. La niñera era la hermana de la niñera que estaba en la semana, yo buscaba una persona para los fines de semana porque ella laburaba de lunes a lunes y tenía un nene muy chiquito. Entonces cada 15 días tenía dos días para ver a su nene y me ofreció a su hermana. El día que pasó todo fue el primer día de la hermana”, manifestó Cinthia.

Luego, la ex niñera de Fernández se sentó en el living de LAM de espaldas para preservar su identidad y dio crédito a dos episodios que relató la panelista en público, visiblemente conmovida.

"Viví dos episodios en el momento en el que él reaccionó mal. Desde el tiempo que lo conozco, que Fran tenía dos meses, siempre tuvo ese comportamiento. La trataba mal, le gritaba", expresó la mujer.

Y recordó un episodio puntual cuando una noche volvieron todos en familia de tomar helado: "Yo le dije, porque viví experiencias, y nunca pude hacer nada porque mi ex pareja era policía, y lo defendían por eso. Y esto me pone re mal", sostuvo.

"Le decía un montón de cosas. Él la rebajaba muchísimo a ella, como mujer, como madre, como todo. Y una mujer no se merece esas cosas. Si él la eligió para toda la vida como madre de sus hijas", expresó conmocionada.

Y cerró: "Salieron a tomar un helado, y cuando vinieron él estaba enojado. Cerraron la puerta de la pieza, ahí empecé a escuchar griteríos, insultos, golpes. Después él salió enojado, y dijo después vengo. Cuando fui y la vi a ella estaba llorando en un grito con el pie. Yo lo primero que hice es apoyarla a ella".

